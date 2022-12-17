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16:30 17.12.2022

Україномовні аудіогіди з'явилися ще в трьох відомих музеях світу

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Україномовні аудіогіди з'явилися ще в трьох відомих музеях світу

Україномовні аудіогіди з'явилися ще в трьох відомих музеях світу: в Литві, Естонії та Індонезії, повідомляється з посиланням на першу леді України Олену Зеленську на офіційному інтернет-порталі президента України в суботу.

Як уточнює Зеленська, яка ініціювала цей проєкт у 2020 році, аудіогіди українською мовою з'явилися в Національному музеї "Палац Великих князів литовських" (Литва), Талліннському музеї лицарських орденів (Естонія) і в храмі Улувату (Індонезія).

Проєкт налічує вже 54 аудіоекскурсії в 35 країнах.

До запуску аудіогіду в Литві Зеленська приєдналася особисто за допомогою відеозв'язку з Києва і презентувала екскурсію разом з першою леді Литви Діаною Навседено.

"Це буде слово Батьківщини для наших тимчасових переселенців, поки вони не можуть повернутися додому. Для наших литовських друзів, братів і сестер українська нехай прозвучить як мова мужності і незламності, наших спільних цінностей", – зазначила дружина президента України.

Палац Великих князів Литовських - відтворена на початку XXI століття будівля, що вважається наймасштабнішим реставрованим проєктом незалежної Литви. У Палаці розміщується Національний музей.

У Литовській Республіці проєкт із запуску українських аудіогідів під патронатом дружини президента України реалізується вже вдруге – першими українською мовою заговорили автобусні екскурсії по Вільнюсу і за маршрутом Вільнюс – Тракай.

Талліннський музей лицарських орденів був обраний як перший естонський заклад культури, в якому звучатиме українська мова, тому що він став лідером серед музеїв за відгуками жителів і гостей столиці Естонії. Презентувала аудіогід директор музею Катерина Лапіньш, яка повідомила про намір спільно з Київським національним музеєм історії України у Другій світовій війні організувати в Таллінні виставку українських орденів, а також підготувати спільне видання каталогу державних нагород України.

Храм Улувату, розташований в південно-західній частині Балі, на півострові Букіт, був заснований в Х столітті і є однією з найвідоміших індуїстських святинь регіону. До початку ХХ століття Улувату могли відвідувати тільки члени королівської сім'ї. Враховуючи традиційно масовий цільовий туризм з України на о.Балі, де, до того ж постійно проживає близько 6 тис. українських громадян, посольство України в Індонезії підготувало запуск українського аудіосупроводу на цій популярній туристичній локації.

"Після російського нападу у нашого ще довоєнного проєкту з впровадження аудіогідів уже далеко не туристичний зміст. У той час як Росія говорить руйнуваннями, ми будемо говорити світу і одне одному культурою, історією, цінностями – матеріальними і духовними", – наголосила Зеленська.

Теги: #зеленська #аудіогіди

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