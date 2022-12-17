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12:10 17.12.2022

РФ почала запускати ударні безпілотники з Кубані у зв'язку з уразливістю Криму - британська розвідка

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РФ почала запускати ударні безпілотники з Кубані у зв'язку з уразливістю Криму - британська розвідка

 РФ змінила місце запуску своїх ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по Україні через побоювання, що вони можуть бути уражені в окупованому Криму, звідки вони запускалися раніше, повідомляється в звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"Хвилі ударів (по інфраструктурі України в останні кілька днів - ІФ) здебільшого складалися з крилатих ракет повітряного і морського базування, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), що запускаються з Краснодарського краю Росії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що раніше ці безпілотники переважно запускали з окупованого Криму. "Зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана з побоюваннями Росії з приводу уразливості Криму, а також зручна для поповнення запасів з ймовірного пункту прибуття зброї в Росії, в Астрахані", - наголошується в повідомленні Міноборони Сполученого Королівства.

 

Теги: #війна #розвідка #обстріли

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