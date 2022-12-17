Кількість загиблих від ракетного удару у Кривому Розі зросла до чотирьох, з-під завалів дістали тіло 1,5-річного хлопчика

Кількість мирних мешканців Кривого Рогу Дніпропетровської області, які загинули в результаті ракетного обстрілу міста російськими окупантами у п'ятницю, зросла до 4, з-під завалів дістали тіло 1,5-річної дитини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду родину з маленьким сином. Тринадцять людей поранено. Серед них четверо дітей", - написав Резніченко в телеграм-каналі в суботу вранці.

Глава ОВА також повідомив про нічний обстріл двох громад Нікопольського району.

"Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли. Пошкоджено будинки та лінії електропередач", – написав він.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 грудня, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 3 та постраждало 13 осіб, зокрема, 4 дитини. Деякі ракети влучили в енергетичну систему району: там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служби ДСНС швидко ліквідували пожежу.