Єрмак обговорив з Паєттом та Брінк допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із помічником державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джефрі Паєттом та Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України.

"Андрій Єрмак обговорив з Джефрі Паєттом та Бріджит Брінк допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України", – повідомила пресслужба Офісу президента у п'ятницю.

Глава ОП зазначив, що візит Паєтта в Україну особливо актуальний у день, коли країна зазнала чергового російського ракетного обстрілу.

"Ви особисто можете побачити, в якій атмосфері ми живемо, але продовжуємо боротися", - констатував Єрмак.

Від імені президента Володимира Зеленського він подякував США, президенту Джозефу Байдену та Конгресу за підтримку України.

Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки атак держави-терориста, що відбулися в п'ятницю, на цивільну інфраструктуру України.

За словами керівника ОП, Україна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об'єктів теплопостачання та енергетики після ракетних ударів з боку Росії.

Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідного обладнання для ефективної підтримки українського народу.