Британський прем'єр розпорядився оцінити військову допомогу Лондона Києву

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав указівку оцінити хід російсько-української війни та роль, яку британська військова допомога у ньому відіграла, повідомляє ВВС з посиланням на джерела в уряді.

Ця новина, наголошується в повідомленні, викликала побоювання, що "прем'єр-міністр, можливо, дотримується надмірно обережного підходу" щодо України та військових постачань Києву.

Як повідомило одне з джерел, запитаний Сунаком аудит призначений для оцінки ходу конфлікту та значущості військового внеску Великої Британії в Україну, перевірки того, як використовується військова допомога Лондона.

"Йдеться про те, щоб подивитися на те, що ми вклали, що ми отримали", - заявив він.

Водночас, випливає із повідомлення, в уряді продовжують говорити про те, що Сунак рішуче підтримує Україну.

"Джерело на Даунінг-стрит додало, що неправда те, що Сунак надмірно обережний і що "підтримка уряду Великої Британії України непохитна", - цитує чиновника ВВС.

ВВС також зазначає, що президент України Володимир Зеленський обізнаний з дебатами у Великій Британії і закликає Сунака продовжувати надавати військову допомогу.