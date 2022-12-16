Події

21:11 16.12.2022

В Україні відстають від графіка більш ніж на 30 хвилин 22 потяги

2 хв читати
В Україні відстають від графіка більш ніж на 30 хвилин 22 потяги

Станом на 20:30 через наслідки знеструмлення більш ніж на 30 хвилин запізнюються 22 потяги Укрзалізниці, повідомляється у телеграм-каналі залізничної компанії у п'ятницю ввечері.

Найбільше спізнюється поїзд №711/712 Київ – Краматорськ (на 9 год. 24 хв.). На понад 7 годин також затримуються поїзди №1/2 Івано-Франківськ — Харків, №93/94 Хелм — Харків та №725/726 Харків — Київ.

Також більш ніж на 5 годин спізнюються поїзди №3/4 Ужгород – Запоріжжя та №31/32 Перемишль – Запоріжжя, а на 4 години 55 хвилин – поїзди №749/750 Ужгород – Київ та №32519/32520 Відень – Київ. На 4:13 спізнюється поїзд №233/234 Покровськ – Львів, на 3:31 №131/132 Дніпро – Львів, трохи більше ніж на дві години №731/732 Київ – Дніпро та №91/92 Харків – Одеса. Із запізненням на півтори-дві години йдуть потяги №41/42 Дніпро – Трускавець та №89/90 Перемишль – Київ.

Потяг №90/89 також везе 250 додаткових пасажирів із поїзда Прага-Перемишль, який у свою чергу прийшов із запізненням на 4 години до Польщі через проблеми з локомотивом.

Пасажири чотирьох поїздів Інтерсіті+ краматорського, дніпровського та харківського напрямків продовжують подорож теплими вагонами далекого сполучення із надійним резервним тепловозом. Суботні рейси №732 Київ-Дніпро та №712 Київ-Краматорськ також заплановано виконати спальними вагонами.

Приміське сполучення поновлюється після ремонту електромереж, скасованими на завтра лишаються тільки окремі рейси на Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Решта приміських рейсів по Україні виїжджатиме за розкладом — подекуди під тепловозом.

"Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Фортеці незламності" на вокзалі, смачний чай, усі необхідні пересадки на найближчі рейси, а також автобусні трансфери Києвом.", - йдеться в повідомленні.

Раніше у п'ятницю АТ "Укрзалізниця" повідомила про суттєву затримку 18 поїздів через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті обстрілів.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #запізнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 16.12.2022
Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через знеструмлення мережі внаслідок обстрілів

Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через знеструмлення мережі внаслідок обстрілів

10:05 16.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про знеструмлення низки залізничних ділянок, але підтверджує рух усіх потягів

"Укрзалізниця" повідомляє про знеструмлення низки залізничних ділянок, але підтверджує рух усіх потягів

13:38 15.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

19:30 14.12.2022
Франція надасть гарантії на EUR99,4 млн для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом EUR 450 млн

Франція надасть гарантії на EUR99,4 млн для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом EUR 450 млн

07:26 12.12.2022
До Мукачева прибув перший поїзд із початку війни зі словацького Кошице

До Мукачева прибув перший поїзд із початку війни зі словацького Кошице

13:29 11.12.2022
Затримується низка поїздів через негоду на заході України – УЗ

Затримується низка поїздів через негоду на заході України – УЗ

20:47 09.12.2022
"Укрзалізниця" пропонує відстрочити виплати за єврооблігаціями на два роки

"Укрзалізниця" пропонує відстрочити виплати за єврооблігаціями на два роки

17:53 07.12.2022
"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

12:59 06.12.2022
"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

09:21 06.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Санкційний тиск треба посилювати – Зеленський про 9-й санкційний пакет ЄС

Під час відбиття ракетної атаки відзначилися всі повітряні командування

Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

ЄС заборонив експорт до РФ авіаційних двигунів та їх комплектуючих

Енергетики відновили роботу пошкоджених на Троєщині у п'ятницю вранці енергооб'єктів

Телеканал "Дождь" виселяють зі студії у Латвії

Росія досі продає сталь у ЄС, санкційні лазівки має бути закрито – СЕО "Метінвесту"

Санкційний тиск треба посилювати – Зеленський про 9-й санкційний пакет ЄС

Під час відбиття ракетної атаки відзначилися всі повітряні командування

На Київщині четверо постраждалих від обстрілу, світло у Броварах та Борисполі може з'явитися до опівночі

Німеччина через KfW надасть "Укренерго" EUR32,5 млн кредиту на модернізацію низки високовольтних підстанцій

Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА