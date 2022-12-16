В Україні відстають від графіка більш ніж на 30 хвилин 22 потяги

Станом на 20:30 через наслідки знеструмлення більш ніж на 30 хвилин запізнюються 22 потяги Укрзалізниці, повідомляється у телеграм-каналі залізничної компанії у п'ятницю ввечері.

Найбільше спізнюється поїзд №711/712 Київ – Краматорськ (на 9 год. 24 хв.). На понад 7 годин також затримуються поїзди №1/2 Івано-Франківськ — Харків, №93/94 Хелм — Харків та №725/726 Харків — Київ.

Також більш ніж на 5 годин спізнюються поїзди №3/4 Ужгород – Запоріжжя та №31/32 Перемишль – Запоріжжя, а на 4 години 55 хвилин – поїзди №749/750 Ужгород – Київ та №32519/32520 Відень – Київ. На 4:13 спізнюється поїзд №233/234 Покровськ – Львів, на 3:31 №131/132 Дніпро – Львів, трохи більше ніж на дві години №731/732 Київ – Дніпро та №91/92 Харків – Одеса. Із запізненням на півтори-дві години йдуть потяги №41/42 Дніпро – Трускавець та №89/90 Перемишль – Київ.

Потяг №90/89 також везе 250 додаткових пасажирів із поїзда Прага-Перемишль, який у свою чергу прийшов із запізненням на 4 години до Польщі через проблеми з локомотивом.

Пасажири чотирьох поїздів Інтерсіті+ краматорського, дніпровського та харківського напрямків продовжують подорож теплими вагонами далекого сполучення із надійним резервним тепловозом. Суботні рейси №732 Київ-Дніпро та №712 Київ-Краматорськ також заплановано виконати спальними вагонами.

Приміське сполучення поновлюється після ремонту електромереж, скасованими на завтра лишаються тільки окремі рейси на Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Решта приміських рейсів по Україні виїжджатиме за розкладом — подекуди під тепловозом.

"Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Фортеці незламності" на вокзалі, смачний чай, усі необхідні пересадки на найближчі рейси, а також автобусні трансфери Києвом.", - йдеться в повідомленні.

Раніше у п'ятницю АТ "Укрзалізниця" повідомила про суттєву затримку 18 поїздів через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті обстрілів.