Події

20:52 16.12.2022

Телеканал "Дождь" виселяють зі студії у Латвії

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Телеканал "Дождь" виселяють зі студії у Латвії

У Латвії медіагрупа TV3 Group, яка раніше здавала в оренду приміщення російському телеканалу "Дождь" (визнаний у РФ ЗМІ-іноагентом), розірве договір із позбавленим ліцензії каналом, повідомив фахівець зі зв'язків із громадськістю TV3 Group Карліс Позняков.

Рішення ухвалено на підставі виявлених Національною радою Латвії з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) порушень та анульованої ліцензії на мовлення.

У компанії повідомляють, що договір оренди приміщення буде розірвано й приміщення планується звільнити у січні.

"Дождь" припинив мовлення на території Латвії 8 грудня після того, як НРЕЗМІ анулювала його ліцензію на мовлення в республіці. Як пояснив голова НРЕЗМІ Івар Аболіньш, рішення про анулювання ліцензії було ухвалено через загрозу національній безпеці та громадському порядку, а також після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом. Серед порушень: відсутність звукової доріжки держмовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території РФ, допущене телеведучим найменування російської армії "нашою армією" тощо. Також було оцінено інформацію, отриману від Служби державної безпеки, змісту якої голова нацради не став розголошувати.

Раніше телеканал працював у Росії, проте Мін'юст РФ 20 серпня 2021 року вніс "Дождь" до реєстру ЗМІ-іноземних агентів. 1 березня 2022 року "Роскомнадзор" заблокував сайт "Дождя". 3 березня телеканал припинив роботу в РФ. У жовтні 2022 року Мін'юст РФ вніс до списку фізосіб-іноагентів засновника "Дождя" Наталію Синдєєву, головного редактора телеканалу Тихона Дзядка, журналістів Катерину Котрікадзе та Володимира Роменського.

Теги: #дождь #телеканал #росія #латвія

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