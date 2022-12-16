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19:48 16.12.2022

Німеччина через KfW надасть "Укренерго" EUR32,5 млн кредиту на модернізацію низки високовольтних підстанцій

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Німеччина через KfW надасть "Укренерго" EUR32,5 млн кредиту на модернізацію низки високовольтних підстанцій

Уряд Німеччини через Кредитну установу з відновлення (KfW) надасть НЕК "Укренерго" EUR32,5 млн для відновлення восьми високовольтних підстанцій на півдні та заході України, повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у фейсбуці у п'ятницю, відповідні угоди з KfW уклали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК Володимир Кудрицький. Це вже третій проєкт НЕК із державним банком Німеччини KfW, через який її уряд здійснює фінансову підтримку "Укренерго".

"Ці кошти вже найближчим часом працюватимуть в інтересах українських споживачів: на підстанціях буде встановлено обладнання, яке дозволить керувати їх роботою дистанційно з центрального диспетчерського пункту. Відновлені підстанції будуть модерними та сучасними: автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, будуть відповідати вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі", – пояснило "Укренерго".

Компанія висловила щиру подяку європейським партнерам за своєчасну допомогу, яка є дуже необхідною сьогодні.

У свою чергу Міністерство фінансів на своєму сайті зазначило, що його керівник під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен уклав гарантійну угоду у межах нового проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ" з KfW, а керівник "Укренерго" – кредитну угоду з KfW на EUR32,5 млн за цим проєктом.

У межах зустрічі також було укладено угоди про відтермінування боргу між урядом України та KfW, зазначив Мінфін.

Згідно з його повідомленням, досягнуто домовленості про перенесення погашення боргу України за залученими кредитами KfW у межах чотирьох діючих проєктів із 2022-2023 на 2027-2031 роки.

Теги: #енергетика #електроенергія

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