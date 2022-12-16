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19:05 16.12.2022

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

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САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про закриття кримінального провадження за обвинуваченням прокурора у заволодінні 8 кг золота, повідомляє САП.

"Прокурор САП готує апеляційну скаргу на ухвалу колегії ВАКС від 13.12.2022 (з особливою думкою одного судді) про закриття кримінального провадження за обвинуваченням прокурора у заволодінні 8 кг золота", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією САП, мотивами закриття справи стала незгода суду з ухвалою ВАКС щодо продовження терміну досудового розслідування, винесеного під час досудового розслідування. "Суд дійшов висновку, що це рішення нібито не породжує правових наслідків та закрив провадження після закінчення відповідних термінів слідства", - йдеться в повідомленні.

При цьому в прокуратурі зазначають, що під час досудового розслідування прокурор діяв у межах встановлених ВАКС термінів досудового розслідування та за чинним законодавством не мав змоги діяти іншим способом.

Крім того, як йдеться в повідомленні, правомірність обчислення строків перевірялася першою та апеляційною інстанцією ВАКС при обранні та продовженні терміну запобіжного заходу підозрюваному.

"Не погоджуючись із мотивами рішення, САП оскаржить його у суді апеляційної інстанції", - інформують у САП.

 

 

 

Теги: #прокурор #апеляція #сап

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