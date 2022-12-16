Події

18:44 16.12.2022

Майже 30 потягів затримуються через пошкодження енергетичної інфраструктури

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Майже 30 потягів затримуються через пошкодження енергетичної інфраструктури

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про суттєву затримку 18 поїздів через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів у п'ятницю.

Як повідомляється в телеграм-каналі УЗ, із затримкою понад одну годину курсують 16 потягів, від 30 до 60 хвилин – іще два потяги, із затримкою 5-30 хвилин – 10 потягів.

Іще 11 потягів прямують за графіком.

Найбільші затримки спостерігаються на наступних рейсах:

- №725/726 Харків–Київ (+4 год. 41 хв.);

- №1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год. 29 хв.);

- №93/94 Хелм-Харків (+4 год. 29 хв.);

- №711/712 Київ-Краматорськ (+4 год. 21 хв.);

- №781/782 Черкаси-Київ (+4 год. 18 хв.);

- №721/722 Київ–Харків (+4 год. 16 хв.).

На більшості вокзалів, за даними УЗ, забезпечується стабільне енергопостачання.

Київська міська кільцева електричка продовжує рух. 

Теги: #поїзди #затримки

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