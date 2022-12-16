Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

Декілька об'єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки у Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях уражені внаслідок ракетних ударів російських окупантів по цивільній інфраструктурі України у п'ятницю.

"За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій у фейсбуці Генерального штабу.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Запсілля і Попівка Сумської області та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На куп'янському напрямку обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка - Луганської.

На лиманському напрямку окупанти обстріляли позиції українських військ із танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на українські позиції, намагаючись знайти слабкі місця у лінії оборони для прориву. Обстрілював райони понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівку, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружбу, Залізне, Мар’їнку та Первомайське Донецької області. На новопавлівському напрямку обстріляно околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.