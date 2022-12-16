В Офісі президента вітають 9-й санкційний пакет ЄС, але здивовані виведенню з-під них олігархів – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак привітав 9-й пакет санкцій Євросоюзу, проте здивований рішенню вивести з-під санкцій російських олігархів.

"Ми вітаємо останній пакет санкцій Європейського Союзу, але здивовані рішенням піддатися тиску Росії та надати часткове полегшення шістьом російським олігархам. Саме Путін і його друзі змушують світ голодувати, і саме вони отримають фінансову вигоду від цього рішення", - написав він у п'ятницю в твіттері.