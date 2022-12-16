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13:36 16.12.2022

Столичний метрополітен не працює як транспорт через обмеження потужності внаслідок ракетних обстрілів - головний інженер КП

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Столичний метрополітен не працює як транспорт через обмеження потужності внаслідок ракетних обстрілів - головний інженер КП

КП "Київський метрополітен" не працює як об'єкт транспорту через відсутність необхідної потужності для руху потягів унаслідок ракетних ударів ворога в п'ятницю, пояснив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Вигівський.

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття. Наразі, на жаль, внаслідок ракетного обстрілу маємо ситуацію обмеження і відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, чому метрополітен не працює як транспорт після відбою повітряної тривоги.

Головний інженер пояснив: "Відповідно, зараз є обмеження потужності, необхідної нам для забезпечення роботи (метро) як транспортної інфраструктури і як об'єкта укриття. В такій ситуації ми були змушені перейти до роботи метрополітену як об'єкта укриття".

Саме тому, наголосив Вигівський, руху потягів столичного метро зараз немає. "Ми розмістили потяги на станціях метрополітену для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в метро як в укриття, могли розміститися і на станції, і в потягах. Щодо руху потягів, на жаль, його відновити (після відбою тривоги – ІФ-У) неможливо у зв'язку з тим, що потрібна значна потужність для руху потягів", - сказав він.

Головний інженер Київського метро не спрогнозував, коли "підземка" відновить свою роботу з перевезення пасажирів.

Також Вигівський наголосив, що як об'єкт укриття метрополітен працює повною мірою і має все необхідне. "Ми повністю забезпечуємо роботу всіх інженерних систем", - сказав він, наголосивши, що в "підземці" є мобільний зв'язок.

Теги: #метро #київ #робота

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