Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через знеструмлення мережі внаслідок обстрілів
Через спричинені атаками ворога знеструмлення контактної мережі вже 17 потягів "Укрзалізниці" йдуть із затримками більше ніж на 30 хвилин.
Як наголошується в повідомленні в телеграм-каналі УЗ, при цьому:
- жоден потяг далекого сполучення не скасовано;
- у разі пропуску пасажиром свого рейсу через тривогу його буде доставлено наступним із тим самим квитком;
- резервні тепловози виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;
- вокзали працюють на посадку й висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях.
Більше ніж на годину затримуються потяги:
№45/46 Ужгород — Харків +1:46;
№111/112 Київ — Ізюм +1:40;
№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
№21/22 Трускавець — Харків +1:17;
№707/708 Київ — Чернігів +1:17;
№15/16 Рахів — Харків +1:15;
№93/94 Холм — Харків +1:15;
№131/132 Дніпро — Львів +1:13;
№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
№721/722 Київ — Харків +1:10;
№731/732 Київ — Дніпро +1:07;
№725/726 Харків — Київ +1:07;
№715/716 Перемишль — Київ +1:01.
На Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські потяги, які вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами з запізненням до 2 годин.
Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости триває.