Події

12:05 16.12.2022

Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через знеструмлення мережі внаслідок обстрілів

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Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через знеструмлення мережі внаслідок обстрілів

Через спричинені атаками ворога знеструмлення контактної мережі вже 17 потягів "Укрзалізниці" йдуть із затримками більше ніж на 30 хвилин.

Як наголошується в повідомленні в телеграм-каналі УЗ, при цьому:

- жоден потяг далекого сполучення не скасовано;

- у разі пропуску пасажиром свого рейсу через тривогу його буде доставлено наступним із тим самим квитком;

- резервні тепловози виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;

- вокзали працюють на посадку й висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях.

Більше ніж на годину затримуються потяги:

№45/46 Ужгород — Харків +1:46;

№111/112 Київ — Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець — Харків +1:17;

№707/708 Київ — Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів — Харків +1:15;

№93/94 Холм — Харків +1:15;

№131/132 Дніпро — Львів +1:13;

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ — Харків +1:10;

№731/732 Київ — Дніпро +1:07;

№725/726 Харків — Київ +1:07;

№715/716 Перемишль — Київ +1:01.

На Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські потяги, які вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами з запізненням до 2 годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости триває.

Теги: #транспорт #укрзалізниця #поїзди #затримка

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