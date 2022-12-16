Окупанти втратили за добу в Україні близько 680 військових, 5 танків та 6 ББМ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 680 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 16 грудня, - близько 97270 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 5 танків, 6 бойових броньованих машин (ББМ), 3 артсистеми, 4 одиниці РСЗВ.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 2980 танків, 5952 ББМ, 1946 артилерійських систем, 410 РСЗВ, 211 засобів протиповітряної оборони, 4563 автомобілі та автоцистерни, 172 одиниці спецтехніки та 16 суден.

Знищено 281 літак та 264 вертольоти, збито 1648 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 592 крилаті ракети окупантів.