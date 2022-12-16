Кличко повідомив про вибухи в Деснянському районі Києва
У Києві вибухи в Деснянському районі, повідомив мер Віталій Кличко.
"Усі служби їдуть на місце", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.
У Києві вибухи в Деснянському районі, повідомив мер Віталій Кличко.
"Усі служби їдуть на місце", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.
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