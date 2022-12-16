За минулу добу ворог завдав 23 авіаційні та 4 ракетні удари

Минулої доби ворог завдав 23 авіаційні та 4 ракетні удари, 2 з яких - по цивільних об'єктах міста Харкова, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в п'ятницю.

Минулої доби українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області.

На слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського і Ведмежого Донецької області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області.