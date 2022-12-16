Із 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії Харківського метрополітену буде обмежено

У Харкові протягом трьох тижнів, з 18 грудня до 7 січня, буде тимчасово обмежено посадку у вагони поїздів, що курсують Салтівською лінією метро.

"У напрямку від станції "Історичний музей" до станції "Героїв праці" не проводитиметься посадка в останній (п'ятий) вагон. У напрямку від станції "Героїв праці" до станції "Історичний музей" не проводитиметься посадка в перший вагон",- повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен"

На підприємстві зазначають, що це пов'язано із проведенням масових заходів на станціях підземки.

Як повідомлялося, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяв, що у метро відбудуться новорічні заходи для дітей і невеликий концерт. Вхід на них буде безкоштовним.