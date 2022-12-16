Лідери ЄС готові підтримати мирні ініціативи України – висновки

Лідери Європейського Союзу заявляють, що готові підтримати мирні ініціативи України.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, ухвалених після закінчення засідання, яке відбулося у четвер, у Брюсселі.

"Європейська рада знову заявляє, що готова підтримати ініціативу України щодо справедливого миру. На сьогодні Росія не виявила справжньої готовності до справедливого та сталого миру", - сказано в документі.

Лідери ЄС обговорили, "як ще більше посилити колективний тиск на Росію, щоб вона поклала край агресивній війні та вивела свої війська з України". "Європейська рада вітає посилення обмежувальних заходів ЄС щодо Росії, зокрема через дев'ятий пакет обмежувальних заходів та верхню межу світових цін на нафту. Європейський союз готовий продовжувати посилювати обмежувальні заходи", - йдеться у висновках.

У цьому зв'язку Європейська Рада наголосила на важливості забезпечення ефективної реалізації санкцій та запобігання їх обходу. "Рада знову закликає всі країни приєднатися до санкцій ЄС", - наголошується в документі.

Крім того, Європейська Рада знову заявила про своє засудження військової підтримки Росії у війні з Україною "з боку іранської влади, яка має припинитися".