Лідери ЄС знову засудили агресивну війну РФ проти України, підтвердивши повну підтримку незалежності, суверенітету України

Європейський Союз знову заявляє, що рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України та підтверджує свою повну підтримку української незалежності та суверенітету.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, яка пройшла у четвер, у Брюсселі.

"Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України. ЄС підтверджує повну підтримку Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід'ємне право України самооборони від російської агресії", - йдеться у висновках.

У документі також наголошується, що Європейський союз "як і раніше, прихильний до надання політичної та військової підтримки" Україні, зокрема, через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС на підтримку України, а також шляхом активізації двосторонньої підтримки, зокрема у посиленні повітряної оборони та допомоги у розмінуванні.

Лідери ЄС констатували, що тривала російська кампанія систематичних ракетних ударів по українських громадянах, цивільних цілях, енергетичній інфраструктурі та іншим комунальним послугам, з метою заподіяти "ще більше страждань українському народу, це злочин, який не може залишатися безкарним". "Це має припинитися. Європейська Рада закликає всіх міжнародних партнерів зробити аналогічні заклики та вплинути на це. Європейська рада також закликає Росію негайно припинити дії, що становлять під загрозу безпеку цивільних ядерних установок і наголошує на повній прихильності Європейського Союзу до підтримки роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.

Крім того, лідери повідомили, що Європейський Союз терміново активізує надання гуманітарного та цивільного захисту Україні, зокрема у натуральній формі, та сприяння у відновленні критично важливої для України інфраструктури, яка допоможе Україні пережити зиму. "У зв'язку з цим Європейська рада пропонує Європейському інвестиційному банку у тісній співпраці з Комісією та Міжнародними фінансовими інститутами, щоб посилити свою підтримку найбільш невідкладним потребам України. Європейська рада також пропонує Комісії активізувати координацію з європейською промисловістю та міжнародними партнерами для забезпечення сталого постачання пріоритетного обладнання в Україну, такого як мобільні теплові пункти, електрогенератори, електростанції, трансформатори, високовольтне та світлотехнічне обладнання", - деталізується у висновках.

Також лідери ЄС запевнили, що "Європейський союз продовжуватиме надавати підтримку переміщеним особам як усередині країни, так і за межами України".

Щодо продовження фінансової підтримки Україні, лідери зазначили, що "Європейський союз, як і раніше, відданий справі надання фінансової допомоги Україні та підтримці її стійкості та довгострокового відновлення". "У цьому контексті Європейський Союз погодився надати Україні допомогу у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році", - наголошується у документі.

Також у висновках йдеться про те, що Європейська рада вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної підзвітності за воєнні та інші тяжкі злочини, вчинені під час агресивної війни Росії проти України, включно із способами забезпечення відповідальності за злочинну агресію.

Також Європейська рада розглянула варіанти використання заморожених активів для підтримки відновлення України та з метою відшкодування збитків.