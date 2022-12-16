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07:14 16.12.2022

Мішель: Ми змогли домовитися щодо дев'ятого пакета санкцій для РФ

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Мішель: Ми змогли домовитися щодо дев'ятого пакета санкцій для РФ

Президент Європейської ради Шарль Мішель задоволений досягнутими домовленостями щодо дев'ятого пакета санкцій для Росії.

"Ми раді повідомити, що змогли досягти домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій", - сказав він у четвер, у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Європейської ради.

Прем'єр-міністр, головуючий у ЄС Чехії Петро Фіала, констатував, що "докладено всіх зусиль, щоб знайти компроміс". "Це не завжди було легко, але ми це зробили. Я радий, що ми змогли підтримувати єдиний підхід нашої підтримки для України. Я радий, що сьогодні ми затвердили макрофінансову допомогу Україні та останній пакет санкцій (дев'ятий пакет санкцій для РФ – ІФ)", - сказав він.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що було "важливим підтримувати нашу єдність, чи це були санкції для Росії чи підтримка України". За її словами, Європейський союз діяв "із безпрецедентною єдністю та швидкістю", реагуючи на "звірячу війну, яку Росія веде проти України", із дев'ятьма пакетами санкцій, безпрецедентною фінансовою та військовою підтримкою.

 

 

Теги: #рф #єс #санкції #мішель

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