Події

23:19 15.12.2022

Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

1 хв читати
Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

Російська армія фізично знищує кожне місто та село, щоб не було жодних будівель, які можна використати для оборони, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

«Лише від початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так – щодня. Сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області... Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони», - сказав він.

За словами президента, «єдиний шлях, як це припинити, – це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять».

Теги: #рф #україна #оборона #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:18 15.12.2022
Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

22:13 15.12.2022
Лідери ЄС ухвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ

Лідери ЄС ухвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ

21:01 15.12.2022
Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

20:12 15.12.2022
Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

16:43 15.12.2022
Французький оператор Eutelsat не транслюватиме телеканали "Россия 1", "Первый канал" та НТВ

Французький оператор Eutelsat не транслюватиме телеканали "Россия 1", "Первый канал" та НТВ

15:27 15.12.2022
Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist

Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist

14:52 15.12.2022
Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

14:16 15.12.2022
Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

14:12 15.12.2022
Кремль хоче перевести воєнний конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та її партнерів – Генштаб ЗСУ

Кремль хоче перевести воєнний конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та її партнерів – Генштаб ЗСУ

12:34 15.12.2022
Ворог наполегливо намагається захопити більше територій Донецької області, за тиждень відбулося 388 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Ворог наполегливо намагається захопити більше територій Донецької області, за тиждень відбулося 388 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

Лідери ЄС ухвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

Сили оборони завдали 15 ударів по районах скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Шлях дипломатії може розпочатися після виходу на кордони 1991 року – Зеленський

ОСТАННЄ

З 5 до 13 грудня тривалість відключень на лівому березі Києва знизилася на 23,7%, правому – 25,4%

Російський обстріл призвів до пошкодження та відключення від мережі об'єкта "ДТЕК Енерго"

Нардепи внесли до ВР законопроєкти про електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

У МЗС України стурбовані погіршенням здоров'я Саакашвілі

Залужний у розмові з Міллі: З таким ворогом, як РФ, не тільки потрібно, а й можливо воювати до кінця

НАЗК передасть антикорупційним органам матеріали щодо Наталії Королевської

ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу

ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз

До санкційного списку США потрапили російські губернатори, перший віцепрем'єр Білоусов

Три села в Бориспільському районі залишаються знеструмленими через негоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА