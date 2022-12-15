Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

Російська армія фізично знищує кожне місто та село, щоб не було жодних будівель, які можна використати для оборони, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

«Лише від початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так – щодня. Сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області... Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони», - сказав він.

За словами президента, «єдиний шлях, як це припинити, – це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять».