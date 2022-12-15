Події

20:12 15.12.2022

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

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Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

Українські системи протиповітряної оборони підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні, що підтверджує російський обстріл 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 випущених ракет, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

За словами Резнікова, Україна використала "комбінацію систем ППО, подарованих партнерами, систем радянської доби та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби із загрозою".

За словами Резнікова, серія українських перемог "створила щось, що виходить за межі дипломатичної довіри між Україною та її партнерами".

"Це щось більше: ви повірили в нас і почали вкладати не лише, я б сказав, не лише зброю в Україну, а й тому, що ви хочете бачити після цієї перемоги нову Україну, а не стару радянську Україну", - сказав він.

Крім того, Велика Британія та інші західні союзники перебувають у процесі навчання тисяч українських військовослужбовців, тоді як РФ, за словами Резнікова, "використовує лише радянські системи та навчальні курси".

 

 

 

Теги: #війна #ппо #ефективність

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