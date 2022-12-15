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19:42 15.12.2022

ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу

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ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу

Лідери країн Євросоюзу погодили рішення надати Боснії і Герцеговині (БіГ) статус країни-кандидата на вступ до союзу, повідомив речник голови Євроради Баренд Лейтс.

"Єврорада погодила надання статусу країни-кандидата Боснії і Герцеговині", - йдеться у повідомленні, розміщеному у твіттері Лейтса.

Раніше державний секретар Франції з європейських питань Лоранс Бун заявив, що в ЄС досягли консенсусу щодо надання БіГ такого статусу.

 

 

 

Теги: #єс #статус #вступ #боснія_і_герцеговина

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