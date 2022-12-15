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19:16 15.12.2022

До санкційного списку США потрапили російські губернатори, перший віцепрем'єр Білоусов

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До санкційного списку США потрапили російські губернатори, перший віцепрем'єр Білоусов

Мінфін США розширив у четвер санкційний список проти РФ, внісши до нього, зокрема, першого віцепрем'єра РФ Андрія Білоусова і деяких російських губернаторів.

У санкційному списку, крім Білоусова, значаться віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, заступник міністра фінансів РФ, куратор податкової політики Олексій Сазанов, генеральний директор - голова правління ВАТ "Російські залізниці" Олег Білозеров, голова ради директорів державної судноплавної компанії "Совкомфлот" Сергій Франк.

Також під санкції Мінфіну США потрапляють губернатори: Московської області - Андрій Воробйов, Ленінградської області - Олександр Дрозденко, Алтайського краю - Віктор Томенко, Ставропольського краю - Володимир Владіміров, глава Республіки Комі Володимир Уйба, губернатор Новосибірської області Андрій Травников, губернатор Красноярського краю Олександр Усс.

Крім того, в списку фігурують губернатори: Калінінградської області - Антон Аліханов, Ямало-Ненецького автономного округу - Дмитро Артюхов, Липецької області - Ігор Артамонов, Володимирської області - Олександр Авдєєв, Самарської області - Дмитро Азаров, Волгоградської області - Андрій Бочаров, Брянської області - Олександр Богомаз.

Американські санкції запроваджуються і проти губернаторів: Вологодської області - Олега Кувшинникова, Свердловської області - Євгена Куйвашева, Тюменської області - Олександра Моора, Новгородської області - Андрія Нікітіна, Смоленської області - Олексія Островського, Оренбурзької області - Дениса Паслера, Тамбовської області - Максима Єгорова, Бєлгородської області - В'ячеслава Гладкова, Ростовської області - Василя Голубєва, Воронезької області - Олександра Гусєва, глави Республіки Башкортостан Радія Хабірова, глави Республіка Саха Айсена Ніколаєва, глави Чуваської Республіки Олега Ніколаєва.

Під санкції потрапив і так званий глава окупаційного уряду Херсонської області Андрій Алексєєнко.

Теги: #сша #росія #список #санкції

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