Окупанти завдали двох ракетних ударів по Україні та вчинили п'ять обстрілів з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів, а також вчинили п'ять обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на лиманському напрямку, а на куп’янському та запорізькому - нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

На слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки та Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, в районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області. На авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції українських військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ і цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

"На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України", - розповіли в Генштабі.