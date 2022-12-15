Унаслідок обстрілу окупантами Запорізької області в регіоні загинули двоє мирних жителів, іще одна жителька дістала поранень

У Запорізькій області внаслідок ракетного та мінометного обстрілу Василівського та Пологівського районів загинули двоє мирних жителів і ще одна жителька дістала поранення, повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

За інформацією поліції, внаслідок масованого обстрілу російськими окупантами території Василівського району в середу загинув житель м. Степногірська, ще одна місцева жителька дістала тяжких осколкових поранень. Також внаслідок обстрілу з мінометів та реактивних систем залпового вогню у дворі свого будинку загинув житель с. Мала Токмачка Пологівського району.

Значних пошкоджень зазнали домоволодіння в населених пунктах Гуляйполі, Оріхові, Новоданилівці, Залізничному, Степовому, Кам'янському та інших сіл регіону.

Усі факти збройної агресії російських військових документують правоохоронні органи. Відкрито кримінальні провадження за ч.1, ч.2 ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).