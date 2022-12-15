Події

15:47 15.12.2022

Шлях дипломатії може розпочатися після виходу на кордони 1991 року – Зеленський

3 хв читати
Шлях дипломатії може розпочатися після виходу на кордони 1991 року – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проти "заморожування" війни і не вважає за можливе її закінчення після виходу на кордони станом на 23 лютого 2022 року.

"Чому я проти заморожування цієї війни? Тому що на Донеччині ми це вже бачили. Вони забирають частину території, а потім заморожують її на деякий час, щоб стати сильнішими окупантами, які готові до ще більшої окупації", - сказав він в інтерв'ю The Economist, оприлюдненому в четвер.

"Зрозумійте: ми не воюємо з Росією, Росія воює з нами на нашій території. Вони мають піти. Звісно, вони платитимуть поколіннями. Ось побачите, будь-яка агресія має високу ціну. Але це у майбутньому. Сьогодні це має завершитися так, бо інакше воно не завершено, воно просто завмерло. Просто залишити так, як зараз, сказати, гаразд, давайте зупинимося, і вони візьмуть Донбас, південь нашої країни чи частину, а Крим залишиться в них… Чому? "Бо настав час зробити це і ви маєте?" Ми не зможемо, цього ніхто не пробачить", - сказав він.

За його словами, вихід на кордони 23 лютого 2022 року "не буде фіналом". "Це не буде фіналом, бо ніхто не розуміє, що таке гарантія безпеки. Ми мали Будапештський меморандум. Мені сказали: "Не бійтеся, все добре, ядерної зброї немає. І це правильний шлях, і весь світ йде туди", сказав він, зазначивши, що "весь світ не прийшов, як ми бачили. Ми роздали ядерну зброю, обміняли її на гарантії безпеки. Чи спрацювали ці гарантії? Ні".

"Учора президент РФ сказав, що "Азов" (захоплення узбережжя Азовського моря – ІФ-У) – це велика операція, вона може тривати довго. Він сказав щось про Петра I, щось на кшталт: "Він не зробив, а я зробив". Ми не на прийомі у психіатра. Це реально. Начебто в тій кімнаті живе Наполеон, а в цій мешкає президент Путін", - сказав Зеленський.

"Я говорю "ми маємо йти до наших кордонів", тому що, якщо це не спрацює, він повернеться. Розумієте? Це основна історія. Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, то нам знову допоможуть зі зброєю? Чи це справді захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні", – вважає президент.

На думку президента, "якщо він (Путін – ІФ-У) наразі відійде до кордонів 1991 року, то розпочнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може повернути війну з воєнного шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити.

"Чим раніше закінчиться війна і якщо Росія обере шлях визнання трагічної помилки її початку, тим довше російський президент забезпечуватиме своє життя і життя свого оточення", - сказав Зеленський.

"Понад 95% чи 96% людей хочуть деокупувати всю свою територію після того, що зробила Росія. Я думаю, що велика помилка була у 2014 році, але найбільша помилка, трагічна, була 24 лютого, тому що це точка, після якої ніхто не хоче повертатися до жодних компромісів", - вважає він.

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 14.12.2022
Зеленський: Нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий - усі їхні прапори у плямах крові

Зеленський: Нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий - усі їхні прапори у плямах крові

20:38 14.12.2022
Зеленський після засідання Ставки відзначає прогрес у питанні ППО

Зеленський після засідання Ставки відзначає прогрес у питанні ППО

19:03 14.12.2022
Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

17:42 14.12.2022
Зеленський закликав Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти енергетики

Зеленський закликав Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти енергетики

16:50 14.12.2022
Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь

Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь

14:06 14.12.2022
Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

13:42 14.12.2022
На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

10:10 14.12.2022
Зеленський подякував силам ППО за знищення "Шахедів"

Зеленський подякував силам ППО за знищення "Шахедів"

09:52 14.12.2022
Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

17:36 13.12.2022
Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість

Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist

Окупанти обстрілюють інфраструктурні об'єкти у Харкові - Терехов

Українська формула миру може бути реалізована за півроку – Зеленський

Зеленський закликав поставити Україні сучасні танки

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція

ОСТАННЄ

Косово передало заявку на вступ до ЄС

Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist

Російські та іранські БПЛА містять комплектувальні іноземного виробництва

У Запорізькій області внаслідок ракетного удару поранено двох співробітників місцевого КП "Водоканал"

Окупанти обстрілюють інфраструктурні об'єкти у Харкові - Терехов

Генштаб ЗСУ про можливе припинення вогню на Новий рік: буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі

Українська формула миру може бути реалізована за півроку – Зеленський

Зеленський закликав поставити Україні сучасні танки

Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА