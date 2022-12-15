Шлях дипломатії може розпочатися після виходу на кордони 1991 року – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проти "заморожування" війни і не вважає за можливе її закінчення після виходу на кордони станом на 23 лютого 2022 року.

"Чому я проти заморожування цієї війни? Тому що на Донеччині ми це вже бачили. Вони забирають частину території, а потім заморожують її на деякий час, щоб стати сильнішими окупантами, які готові до ще більшої окупації", - сказав він в інтерв'ю The Economist, оприлюдненому в четвер.

"Зрозумійте: ми не воюємо з Росією, Росія воює з нами на нашій території. Вони мають піти. Звісно, вони платитимуть поколіннями. Ось побачите, будь-яка агресія має високу ціну. Але це у майбутньому. Сьогодні це має завершитися так, бо інакше воно не завершено, воно просто завмерло. Просто залишити так, як зараз, сказати, гаразд, давайте зупинимося, і вони візьмуть Донбас, південь нашої країни чи частину, а Крим залишиться в них… Чому? "Бо настав час зробити це і ви маєте?" Ми не зможемо, цього ніхто не пробачить", - сказав він.

За його словами, вихід на кордони 23 лютого 2022 року "не буде фіналом". "Це не буде фіналом, бо ніхто не розуміє, що таке гарантія безпеки. Ми мали Будапештський меморандум. Мені сказали: "Не бійтеся, все добре, ядерної зброї немає. І це правильний шлях, і весь світ йде туди", сказав він, зазначивши, що "весь світ не прийшов, як ми бачили. Ми роздали ядерну зброю, обміняли її на гарантії безпеки. Чи спрацювали ці гарантії? Ні".

"Учора президент РФ сказав, що "Азов" (захоплення узбережжя Азовського моря – ІФ-У) – це велика операція, вона може тривати довго. Він сказав щось про Петра I, щось на кшталт: "Він не зробив, а я зробив". Ми не на прийомі у психіатра. Це реально. Начебто в тій кімнаті живе Наполеон, а в цій мешкає президент Путін", - сказав Зеленський.

"Я говорю "ми маємо йти до наших кордонів", тому що, якщо це не спрацює, він повернеться. Розумієте? Це основна історія. Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, то нам знову допоможуть зі зброєю? Чи це справді захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні", – вважає президент.

На думку президента, "якщо він (Путін – ІФ-У) наразі відійде до кордонів 1991 року, то розпочнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може повернути війну з воєнного шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити.

"Чим раніше закінчиться війна і якщо Росія обере шлях визнання трагічної помилки її початку, тим довше російський президент забезпечуватиме своє життя і життя свого оточення", - сказав Зеленський.

"Понад 95% чи 96% людей хочуть деокупувати всю свою територію після того, що зробила Росія. Я думаю, що велика помилка була у 2014 році, але найбільша помилка, трагічна, була 24 лютого, тому що це точка, після якої ніхто не хоче повертатися до жодних компромісів", - вважає він.