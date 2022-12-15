У Запорізькій області внаслідок ракетного удару поранено двох співробітників місцевого КП "Водоканал"

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Оріхові Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному м. Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога", - написав Старух у телеграм-каналі.