Події

15:05 15.12.2022

У Запорізькій області внаслідок ракетного удару поранено двох співробітників місцевого КП "Водоканал"

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Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Оріхові Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному м. Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога", - написав Старух у телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріл #запорізька

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