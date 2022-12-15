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14:12 15.12.2022

Кремль хоче перевести воєнний конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та її партнерів – Генштаб ЗСУ

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Кремль хоче перевести воєнний конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та її партнерів – Генштаб ЗСУ

Кремль прагне перевести воєнний конфлікт у тривале збройне протистояння, головними стратегічними цілями противника залишаються захоплення всієї території України та недопущення її євроатлантичної інтеграції, наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він наголосив, що з метою примусу України до переговорів, а також створення стратегічної паузи для відновлення та накопичення своїх сил ворог не послаблює психологічного та економічного тиску на Україну, насамперед шляхом завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"У найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями України", - наголосив він.

Теги: #війна

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