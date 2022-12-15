Події

13:38 15.12.2022

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

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"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

"Укрзалізниця" повідомила про затримки чотирьох потягів через ворожий артобстріл біля Нікополя та пошкодження контактної мережі.

Водночас, як повідомляється в телеграм-каналі залізничної компанії в середу, "Укрзалізниця" задіяла резервні тепловози для безпечного вивезення з регіону.

Наразі із затримкою слідують такі рейси:

  • №62 Одеса-Харків – затримка на 4 години;
  • №276 Київ-Запоріжжя – на 4 год. 30 хв.;
  • №119 Львів-Запоріжжя – на 2 години;
  • №120 Запоріжжя-Львів – на 30 хв.

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди #затримка

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