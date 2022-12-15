"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

"Укрзалізниця" повідомила про затримки чотирьох потягів через ворожий артобстріл біля Нікополя та пошкодження контактної мережі.

Водночас, як повідомляється в телеграм-каналі залізничної компанії в середу, "Укрзалізниця" задіяла резервні тепловози для безпечного вивезення з регіону.

Наразі із затримкою слідують такі рейси: