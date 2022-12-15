"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів
"Укрзалізниця" повідомила про затримки чотирьох потягів через ворожий артобстріл біля Нікополя та пошкодження контактної мережі.
Водночас, як повідомляється в телеграм-каналі залізничної компанії в середу, "Укрзалізниця" задіяла резервні тепловози для безпечного вивезення з регіону.
Наразі із затримкою слідують такі рейси:
- №62 Одеса-Харків – затримка на 4 години;
- №276 Київ-Запоріжжя – на 4 год. 30 хв.;
- №119 Львів-Запоріжжя – на 2 години;
- №120 Запоріжжя-Львів – на 30 хв.