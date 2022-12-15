США передали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельнях та станціях теплопостачання - Кличко

Уряд США у рамках програми міжнародної технічної допомоги USAID Проєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі чотири екскаватори та понад 130 генераторів для роботи на котельнях і станціях теплопостачання Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам. Сучасні екскаватори вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі", - написав Кличко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі у всіх районах міста працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щодня вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах.

"Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт", - наголосив мер.

Дизельні генератори, надані USAID, передані на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також для потреб диспетчеризації та зв'язку.

"Це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання", - наголосив Кличко.

"Ми прагнемо організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому насамперед забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електрики", - додав він.

Також за сприяння USAID Проєкту енергетичної безпеки у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених унаслідок ракетного обстрілу. Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю $1,3 млн. Це дало змогу відновити централізоване теплопостачання понад 20 000 мешканців Києва. Програму відновлення тепломереж реалізовано на шести ділянках у Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському районах, де інфраструктура міста зазнала найбільших руйнувань.

"Київ вдячний Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та USAID Проєкту енергетичної безпеки за розуміння потреб енергетичної галузі, якісний супровід наданої технічної допомоги на усіх етапах - від заявки на надання технічної допомоги до її безпосереднього отримання", - резюмував Кличко.