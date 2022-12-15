Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

Через снігопад, що розпочався у четвер, рух транспорту до пунктів пропуску через державний кордон у декількох регіонах сповільнено, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Найдовші черги утворилися на кордоні з Польщею на під'їзді до пунктів пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська" на Львівщині, а також перед пунктами пропуску "Ягодин" та "Устилуг" на Волині", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що водночас пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях не перевантажені.

"Врахуйте цю інформацію під час перетину (кордону - ІФ-У). Поки що прикордонники спільно з працівниками Нацполіції за необхідності здійснюють реверсний рух для пропуску автомобілів і намагаються якнайшвидше оформлювати пасажирів і транспортні засоби", - підсумували в ДПСУ.