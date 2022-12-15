Події

12:39 15.12.2022

Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

1 хв читати
Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

Через снігопад, що розпочався у четвер, рух транспорту до пунктів пропуску через державний кордон у декількох регіонах сповільнено, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Найдовші черги утворилися на кордоні з Польщею на під'їзді до пунктів пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська" на Львівщині, а також перед пунктами пропуску "Ягодин" та "Устилуг" на Волині", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що водночас пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях не перевантажені.

"Врахуйте цю інформацію під час перетину (кордону - ІФ-У). Поки що прикордонники спільно з працівниками Нацполіції за необхідності здійснюють реверсний рух для пропуску автомобілів і намагаються якнайшвидше оформлювати пасажирів і транспортні засоби", - підсумували в ДПСУ.

Теги: #кордон #снігопад #пункти_пропуску

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 09.12.2022
Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

20:21 03.12.2022
Чистий відтік з України цього тижня зріс до 16 тисяч

Чистий відтік з України цього тижня зріс до 16 тисяч

11:55 27.11.2022
Мер Києва закликає містян у неділю не виїжджати з дому на власних авто через погіршення погоди

Мер Києва закликає містян у неділю не виїжджати з дому на власних авто через погіршення погоди

10:52 25.11.2022
У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

20:13 23.11.2022
Залізничні прикордонні пункти з Польщею працюють у стандартному режимі

Залізничні прикордонні пункти з Польщею працюють у стандартному режимі

20:26 19.11.2022
Прикордонники України та Молдови відновили патрулювання на ділянці кордону

Прикордонники України та Молдови відновили патрулювання на ділянці кордону

19:20 17.11.2022
У п'ятницю в Києві очікується сильний снігопад, місцева влада просить жителів залишити автомобілі вдома

У п'ятницю в Києві очікується сильний снігопад, місцева влада просить жителів залишити автомобілі вдома

20:56 16.11.2022
Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

14:35 10.11.2022
На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

20:40 05.11.2022
На Одещині викрили організаторів каналу незаконного переправлення ухилянтів за кордон

На Одещині викрили організаторів каналу незаконного переправлення ухилянтів за кордон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

Херсон повністю знеструмлений унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

Російські окупанти за минулу добу втратили 590 людей особового складу та 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

Дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути покарані, за допомогою наших партнерів Україна зробить це - Резніков

Херсон повністю знеструмлений унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

Закрито левову частку потреби ЗСУ у зимовій формі, допомога від партнерів стане резервом - Маляр

Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

В Україні у найближчі дві доби очікуються дощі

США передали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельнях та станціях теплопостачання - Кличко

Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

Ворог наполегливо намагається захопити більше територій Донецької області, за тиждень відбулося 388 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА