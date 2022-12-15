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12:32 15.12.2022

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

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У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

Абсолютна більшість опитаних українців, 97%, упевнені, що Україна зможе відбити напад РФ, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Станом на кінець 2022 року понад 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямі, лише 7% - у неправильному. Оцінка напряму розвитку справ як правильного домінує у всіх регіональних розподілах та вікових групах.

Дві третини опитаних очікують, що наступний 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% - гіршим. Порівняно з минулорічним дослідженням показники оптимістичніші. Також майже 90% дивляться у 2023 рік із оптимізмом, лише 6% із песимізмом.

Оцінюючи зміни в різних сферах за останній рік, близько половина опитаних відзначили покращення у політичній ситуації, і близько 40% відзначили те, що покращилося їхнє почуття впевненості в майбутньому.

Оцінка власного матеріального становища та країни хоч і зазнали за рік негативних змін, проте показники не гірші за рівень 2018 року. Особливо помітні негативні тенденції щодо оцінок економіки та фінансів серед представників молодшого та середнього покоління.

Оцінюючи зміни в окремих сферах, найвище респонденти оцінили обороноздатність країни (90% відзначили покращення) та міжнародний імідж України (86% відзначили покращення).

У сфері свободи слова та демократії половина опитаних не відчули змін, 34% - вважають, що ситуація покращилася, 12% - погіршилася. Щодо стану доріг 42% зазначили, що змін не відбулося, 24% - побачили покращення, 28% - погіршення. Ситуація у боротьбі з корупцією не змінилася для 46%, покращилася - для 22%, погіршилася - для 17%. Якість медичного забезпечення та ЖКП не змінилася майже для половини опитаних, покращилася для 12% і 8% відповідно, погіршилася - для 23% і 41% відповідно.

Найгірше опитані оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки (погіршилася на 94%), можливості знайти роботу (погіршилася на 72%) та якості освіти (погіршилася на 55%).

"У динаміці негативні тенденції спостерігаються в оцінці стану доріг, можливості знайти роботу та якості освіти. Не змінилися за рік оцінки цін на основні товари та ліки. Поліпшилися індекси якості послуг ЖКГ, медичного забезпечення, боротьби з корупцією, свободи слова та демократії, і особливо міжнародного іміджу", - резюмують дослідники.

Опитування проводилося 20-21 листопада 2022 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система 1000 респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%.

Теги: #україна #опитування #перемога

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