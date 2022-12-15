Російські окупанти за минулу добу втратили 590 людей особового складу та 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року втратили близько 96590 людей особового складу, зокрема 590 осіб за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також повідомляється про ліквідацію за минулу добу 12 артилерійських систем, п'яти танків, дев'яти бойових броньованих машин, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також однієї одиниці автомобільної техніки й однієї одиниці спеціальної техніки.

Загалом за період від початку повномасштабного вторгнення противник втратив 2975 танків, 5946 бойових броньованих машин, 1943 артилерійські системи, 406 РСЗВ, 211 засобів ППО, 281 літак, 264 вертольоти, 1644 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 592 крилаті ракети, 16 кораблів і катерів, 4563 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн і 172 одиниці спеціальної техніки.