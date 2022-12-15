Події

08:04 15.12.2022

Невідомі підірвали трансформаторну підстанцію у Бердянську, без світла залишились казарми окупантів

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Невідомі підірвали трансформаторну підстанцію у Бердянську, без світла залишились казарми окупантів

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали трансформаторну підстанцію, в результаті знеструмлено мобілізаційні підрозділи противника, що дислокуються в мікрорайоні Коса, повідомляє Центр національного опору при Силах спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

"13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла.

У Центрі зазначили, що окупанти наступного дня збільшили кількість перевірок, але результату у пошуках не досягли.

"Центр національного спротиву зауважує, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими. Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - зазначили в Центрі.

 

 

 

Теги: #вибух #бердянськ

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