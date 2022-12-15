Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Польщі за визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.
"Польський Сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму. Вдячний нашим польським союзникам за це важливе рішення", - написав він у твіттері.
Єрмак висловив переконання, що "це стане трендом серед багатьох інших країн".
Раніше Сейм Республіки Польща повідомив у своєму мікроблозі Твіттер про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм.
"Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм", - йдеться у повідомленні.