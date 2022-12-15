Події

07:28 15.12.2022

Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

1 хв читати
Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Польщі за визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

"Польський Сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму. Вдячний нашим польським союзникам за це важливе рішення", - написав він у твіттері.

Єрмак висловив переконання, що "це стане трендом серед багатьох інших країн".

Раніше Сейм Республіки Польща повідомив у своєму мікроблозі Твіттер про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм.

"Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #рф #тероризм #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 15.12.2022
Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

19:40 14.12.2022
Офіс омбудсмена верифікував перебування в РФ 12 тис. українських дітей, з яких 8,6 тис. вивезено примусово

Офіс омбудсмена верифікував перебування в РФ 12 тис. українських дітей, з яких 8,6 тис. вивезено примусово

15:37 14.12.2022
"Укрпошта" доставила з Польщі 150 тонн посилок за 2 місяці, оновлені тарифи на експортні відправлення почнуть працювати з 2023 р.

"Укрпошта" доставила з Польщі 150 тонн посилок за 2 місяці, оновлені тарифи на експортні відправлення почнуть працювати з 2023 р.

13:48 13.12.2022
"Нова пошта" відкрила перше відділення у Любліні

"Нова пошта" відкрила перше відділення у Любліні

06:37 13.12.2022
Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

19:42 12.12.2022
Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

19:28 12.12.2022
Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

19:22 12.12.2022
Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

15:09 12.12.2022
Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

10:30 12.12.2022
ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

Найближчими днями планується вийти на планові відключення у всіх областях

Зеленський: Нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий - усі їхні прапори у плямах крові

Зеленський після засідання Ставки відзначає прогрес у питанні ППО

ОСТАННЄ

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Окупанти мінують дачні ділянки та узбережжя річок у Херсонській області

ЗС України відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів

Обмеження електроенергії у середу знизилося

Ворог у середу обстріляв дві громади Сумської області з мінометів

15 грудня: Цей день в Україні та в світі

Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Турчинов спростував повідомлення російських ЗМІ про нібито свою загибель у ДТП

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА