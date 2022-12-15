Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Президент РФ Володимир Путін боїться визнати поразку Росії у війні проти України та намагається затягнути цей момент, тим самим відкладаючи своє щорічне звернення до федеральних зборів, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Згадане рішення президента Росії Володимира Путіна відкласти його щорічне послання до Зборів Російської Федерації вказує на те, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його поведінки з приводу вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

В Інституті припустили, що відступ російських військ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до Зборів Федерації.

В ISW нагадують, що в березні 2014 року Путін скористався можливістю вимовити "Кримську мову", в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополь.

"Можливо, Путін все ще чекає і сподівається вимовити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти своєї мети в Україні (визнати поразку - ІФ-У)", - припускають вчені.

Аналітики також вважають, що звертаючись до російської громадськості та еліт, Путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати вартість війни проти внутрішніх та глобальних справ Росії.

"Перемога в Україні могла б дозволити Путіну заплутати російське людське та фінансове зменшення, як це було у 2014 році, але Росія не мала значних перемог після російської окупації Лисичанська на початку липня", - сказано у звіті.

Водночас президент Росії продовжив сіяти паніку серед населення, коли нечітко відповідав на питання про тривалість війни та другу хвилю мобілізації. Таким чином, він викликав критику та плутанину серед військової спільноти.

А у зв'язку з залишенням росіянами позицій у Херсоні навіть ідеологи "російського світу" почали сумніватися у відданості та здатності Путіна створити "Велику Росію".

Аналітики вважають, щоб уникнути відповіді ще більше непотрібні питання, російський лідер скасував свою щорічну прес-конференцію з представниками російської громадськості.

"Путін вже скасував свою щорічну прес-конференцію з представниками російської громадськості, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на питання про військові невдачі Росії, не вдаючись до надміру очевидного маніпулювання питаннями та питаннями", - додали в ISW.