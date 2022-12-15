Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

Канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік", заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter.

Канада відкликала дозвіл на видачу турбін.

"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - написала вона.

Екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав це "важливою перемогою". "Не стільки над Кремлем, скільки здорового глузду над інфантильністю західних політиків. Краще пізно, ніж ніколи", - написав він у фейсбуці.

За його словами, Росія "не зможе ремонтувати та обслуговувати турбіни, які були вироблені в Канаді і використовуються росіянами для перекачування газу".