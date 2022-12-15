Події

06:44 15.12.2022

Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

1 хв читати
Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

Канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік", заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter.

Канада відкликала дозвіл на видачу турбін.

"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - написала вона.

Екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав це "важливою перемогою". "Не стільки над Кремлем, скільки здорового глузду над інфантильністю західних політиків. Краще пізно, ніж ніколи", - написав він у фейсбуці.

За його словами, Росія "не зможе ремонтувати та обслуговувати турбіни, які були вироблені в Канаді і використовуються росіянами для перекачування газу".

Теги: #канада #україна #санкції #північний_потік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 15.12.2022
Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

01:18 15.12.2022
Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

20:19 14.12.2022
IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

19:23 14.12.2022
США включать Потаніна, Росбанк та "Інтеррос" у SDN List, "Норнікелю" санкції не загрожують

США включать Потаніна, Росбанк та "Інтеррос" у SDN List, "Норнікелю" санкції не загрожують

19:14 14.12.2022
Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

15:56 14.12.2022
Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

15:04 14.12.2022
Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

14:45 14.12.2022
Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

14:22 14.12.2022
Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

13:56 14.12.2022
У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

Найближчими днями планується вийти на планові відключення у всіх областях

Зеленський: Нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий - усі їхні прапори у плямах крові

Зеленський після засідання Ставки відзначає прогрес у питанні ППО

ОСТАННЄ

Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Окупанти мінують дачні ділянки та узбережжя річок у Херсонській області

ЗС України відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів

Обмеження електроенергії у середу знизилося

Ворог у середу обстріляв дві громади Сумської області з мінометів

15 грудня: Цей день в Україні та в світі

Турчинов спростував повідомлення російських ЗМІ про нібито свою загибель у ДТП

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

Конгресмени-демократи вимагають від Meta продовжити блокування облікового запису Трампа у фейсбуці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА