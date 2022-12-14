Події

21:25 14.12.2022

Найближчими днями планується вийти на планові відключення у всіх областях

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Найближчими днями планується вийти на планові відключення у всіх областях

Ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, у більшості регіонів вдалося відновити графіки планових відключень, заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення. Сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях. Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", - заявив Тимошенко в ефірі телемарафону.

 

 

Теги: #електропостачання #ситуація

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