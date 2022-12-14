Події

19:47 14.12.2022

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

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Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, обговорили обстановку та потреби у озброєнні та техніці.

"Обмінювалися оцінками стратегічної ситуації з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний зазначив, що "докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці".

 

 

Теги: #нато #війна #зсу

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