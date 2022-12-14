Понад 500 тис. грн, сплачених за скасоване пробне ЗНО, учасники перерахували на підтримку ЗСУ

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляють, що вже понад 500 тис. грн, сплачених за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), учасники перерахували на підтримку Збройних сил України.

"Регіональні центри оцінювання якості освіти повертають кошти особам, які були зареєстровані для проходження пробного ЗНО та скористалися спеціальним сервісом і подали заяву до відповідного регіонального центру. Учасники пробного тестування можуть вибрати, куди перерахувати кошти: на підтримку Збройних сил України або на особистий банківський рахунок", - йдеться у повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що станом на 14 грудня 2022 року понад 19 тис. учасників пробного ЗНО, яке не відбулося через повномасштабну війну, подали заяви про повернення залишкових коштів, сплачених за його проведення, та отримали на свої банківські рахунки понад 3 млн грн, а 2 тис. учасників виявили бажання перерахувати кошти на підтримку ЗСУ на суму понад 500 тис. грн.

Згідно з повідомленням, усі кошти, які учасники пробного ЗНО перераховують на підтримку Збройних сил, потрапляють на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України, відповідно, їх гарантовано використовують для допомоги захисникам.