Суд заочно заарештував заступника голови правління "Укргазбанку", підозрюваного у справі про розкрадання коштів банку, - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в середу, 14 грудня, за клопотанням детективів НАБУ обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одному підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності посадовців державного АБ "Укргазбанку", яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн, а саме заступникові голови правління банку.

"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України на початку жовтня повідомили про викриття протиправної діяльності посадовців державного Укргазбанку і про підозри п'ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких ексголова Укргазбанку і Кирило Шевченко, котрий подав у відставку з посади голови Національного банку України.

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, маючи інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів.

"З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - пояснюють у САП.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Потім, 23 жовтня, НАБУ оголосило в розшук вже ексголову НБУ Шевченка, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова і заступника директора департаменту роботи з корпоративними vip-клієнтами Олену Хмеленко.