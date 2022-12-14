Події

14:30 14.12.2022

Ніколи не забудемо подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – Зеленський

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Ніколи не забудемо подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав не забувати про подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

"36 років тому ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС захистили не лише Україну, а й увесь світ, майбутнє всіх нас. Сьогодні наші захисники і захисниці знову в обороні нашого майбутнього. Цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію", - написав він у телеграм-каналі.

"Ніколи не забудемо подвиг ліквідаторів і нікому не дозволимо знехтувати ціною, яку Україна і світ заплатили за ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. Вічна шана героям Чорнобиля за їхній подвиг! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!" - додав президент.

14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Теги: #чаес #захисники

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