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13:56 14.12.2022

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

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У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

У Європейському парламенті відбулася церемонія вручення хороброму українському народу премії Сахарова 2022 року.

Церемонія відбулася в середу в Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

У залі присутні українці: засновник евакуаційної медичної частини "Янголи Тайри" Юлія Паєвська, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, мер Мелітополя Іван Федоров, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Чекригін і Станіслав Куликовський і представник руху громадського опору "Жовта стрічка".

Їм надали місця перед трибуною зали засідань. Перед початком церемонії українці розгорнули національний прапор. Депутати вітали їх оплесками. В залі також присутній представник України в Європейському Союзі посол Всеволод Ченцов.

Перед початком було продемонстровано документальний фільм боротьби українського народу з Росією з інтерв'ю Тайри, Матвійчук, Зеленського.

У своєму виступі президент Європарламенту Роберта Мецола констатувала, що зараз триває 293-й день війни в України. "Наш месидж чіткий - ми стоїмо з Україною, і ми не відвернемося. Український народ веде війну не лише за свою свободу, він веде війну за цінності. Цінності, які є основою життя в ЄС, і які ми маємо розкіш приймати, як належне, щодня. Ми часто говоримо про демократію, свободи так, ніби це якісь абстрактні поняття - свободи голосувати за тих, кому ми віримо, читати незалежні матеріали журналістів, вільно збиратися і сказати те, що ми хочемо сказати, не погоджуватися, домагатися того, що принесе нам щастя в житті, жити й любити без наслідків - це демократія, свобода. Український народ заслуговує це мати також. Європейський Союз підтримуватиме Україну в цій боротьбі. Тому сьогодні ми нагороджуємо найпрестижнішою премією Європейського парламенту за свободу і права людини хоробрий народ України, який представляє їхній президент, обрані лідери та громадянське суспільство... Українці не здадуться, так само, як і ми. Слава Україні!"

Відтак через відеозв'язок виступив президент Зеленський. Після його виступу кожен із присутніх українців отримав із рук Мецоли премію Сахарова. Після вручення учасники розгорнули український прапор.

Теги: #україна #європарламент #премія_сахарова

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