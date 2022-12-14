Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Він заявив про це, виступаючи в середу в Європарламенті через відеозв'язок на церемонії вручення премії Андрія Сахарова. Премію вручено цього року "Хороброму українському народу, який представляє президент України, обрані лідери та громадянське суспільство".

"Я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам і міжнародним організаціям, які працюють разом з нами й докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю всіх вас, ваші партії та держави дієво підтримати цю роботу!", - заявив він.

"Суд повинен запрацювати. Європарламент уже підтримав цю ідею. Треба якнайшвидше втілити її в реальність. Зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку та підтримку вашими країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН", - сказав президент.

Він також закликав Європарламент підтримати визнання Голодомору геноцидом українського народу. "Я знаю, що завтра ви розглядатимете питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів для встановлення справедливості. Європа має дати максимально сильний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства і людяності, що чиняться на нашій із вами землі, не залишиться жодного пропуску", - сказав Зеленський.

Голова Європарламенту Роберта Мецола вручила премію в залі главі Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергію Круку, міському голові Мелітополя Івану Федорову, засновниці евакуаційної медичної частини "Янголи Тайри" Юлії Паєвській, правозахисниці й активістці Олександрі Матвійчук, представникам Руху опору "Жовта стрічка".