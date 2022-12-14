Події

14:06 14.12.2022

Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

2 хв читати
Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Він заявив про це, виступаючи в середу в Європарламенті через відеозв'язок на церемонії вручення премії Андрія Сахарова. Премію вручено цього року "Хороброму українському народу, який представляє президент України, обрані лідери та громадянське суспільство".

"Я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам і міжнародним організаціям, які працюють разом з нами й докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю всіх вас, ваші партії та держави дієво підтримати цю роботу!", - заявив він.

"Суд повинен запрацювати. Європарламент уже підтримав цю ідею. Треба якнайшвидше втілити її в реальність. Зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку та підтримку вашими країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН", - сказав президент.

Він також закликав Європарламент підтримати визнання Голодомору геноцидом українського народу. "Я знаю, що завтра ви розглядатимете питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів для встановлення справедливості. Європа має дати максимально сильний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства і людяності, що чиняться на нашій із вами землі, не залишиться жодного пропуску", - сказав Зеленський.

Голова Європарламенту Роберта Мецола вручила премію в залі главі Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергію Круку, міському голові Мелітополя Івану Федорову, засновниці евакуаційної медичної частини "Янголи Тайри" Юлії Паєвській, правозахисниці й активістці Олександрі Матвійчук, представникам Руху опору "Жовта стрічка".

Теги: #зеленський #премія_сахарова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 14.12.2022
У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

13:42 14.12.2022
На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

10:10 14.12.2022
Зеленський подякував силам ППО за знищення "Шахедів"

Зеленський подякував силам ППО за знищення "Шахедів"

09:52 14.12.2022
Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

17:36 13.12.2022
Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість

Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість

14:36 13.12.2022
Зеленський виступить 15 грудня на засіданні Євроради - розмова з Мішелем

Зеленський виступить 15 грудня на засіданні Євроради - розмова з Мішелем

11:54 13.12.2022
Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

11:43 13.12.2022
Зеленський закликає партнерів надати термінову допомогу Україні в енергетичній галузі

Зеленський закликає партнерів надати термінову допомогу Україні в енергетичній галузі

11:40 13.12.2022
Зеленський назвав 6 кроків подолання енерготерору РФ

Зеленський назвав 6 кроків подолання енерготерору РФ

11:34 13.12.2022
Зеленський пропонує створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор РФ

Зеленський пропонує створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

У Херсоні обстріляли будівлю обладміністрації, пошкоджено два поверхи – К.Тимошенко

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на 19 об'єктах УПЦ (МП) у дев'яти областях України

Окупанти втратили за добу в Україні майже 740 військових, чотири танки та сім ББМ – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в середу поранено шістьох цивільних - прокуратура

Посли G7 відвідали Пункт незламності у Києві

У Херсоні обстріляли будівлю обладміністрації, пошкоджено два поверхи – К.Тимошенко

74% громадян ЄС схвалюють підтримку України у війні проти РФ – опитування

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на 19 об'єктах УПЦ (МП) у дев'яти областях України

Бергамо профінансує створення 11 Пунктів незламності у Бучі – посольство Італії

Садибу у Вишневому біля Києва пошкоджено уламками збитого БПЛА окупантів

СБУ здійснює обшук у кафедральному соборі УПЦ у Львові

Посол США після ранкової атаки "Шахедів": Ми з вами – ще більше допомоги вже у дорозі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА