Події

13:42 14.12.2022

На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

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На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, учасники якого заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули невідкладні потреби сил оборони, які беруть участь у відсічі збройної агресії РФ.

Як повідомляється на сайті глави держави, було проаналізовано останні дії противника та шляхи протидії йому. Окрему увагу було приділено гарантуванню безпеки на державному кордоні України.

Продовжилась робота з питань посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави та захисту енергетичної інфраструктури. Учасники розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

У засіданні Ставки також узяли участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші урядовці, керівники силових відомств та правоохоронних органів.

Теги: #ставка #зеленський

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