Ворог уночі обстріляв Нікополь і Марганець у Дніпропетровській області

Окупанти в ніч на середу обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікополь і Марганець, пошкоджено житлові будинки та міські інфраструктурні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста – Нікополь і Марганець. Направили до житлових кварталів понад 50 снарядів", – написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За словами Резніченка, у Нікополі пошкоджено кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських будівель, авто, газопроводи та електромережі. У дворах містян спалахнули дві пожежі. Пожежники їх уже загасили.

"Скрізь обійшлося без постраждалих", - наголосив голова ОВА.