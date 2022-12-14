Єрмак обговорив із Салліваном подальшу підтримку України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном подальшу підтримку України у гуманітарній, безпековій сфері та економіки.

"У рамках постійного діалогу керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном", - повідомила пресслужба Офісу президента у вівторок.

До розмови також приєдналися міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний з українського боку та міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі з американського.

Представники України проінформували співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, про заходи, які вживаються для протидії російському агресору.

Наголошується, що сторони розглянули питання продовження підтримки України у гуманітарній сфері, безпеці та економіці. Окремо наголосили на важливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Окремо співрозмовники приділили увагу шляху досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних засадах, закріплених у Статуті ООН та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності.

Єрмак висловив подяку США, президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському суспільству за підтримку України та неоціненний внесок у захист цінностей свободи та демократії в Європі та всьому світі.