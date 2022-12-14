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06:17 14.12.2022

Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати екологічну безпеку та розмінування в Україні

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Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати екологічну безпеку та розмінування в Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся у вівторок до парламенту та народу Нової Зеландії із закликом взяти на себе лідерство у підтримці на міжнародному рівні екологічної безпеки та розмінування в Україні.

"Щойно звернувся до парламенту та народу Нової Зеландії. Країни, яка принципово підтримує нас з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення. Розповів про нашу формулу миру – про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули і закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, що стосується екологічної безпеки та розмінування", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що Нова Зеландія є однією з країн, які розуміють, що знищення довкілля прирівнюється до знищення життя.

Також, за словами президента, Нова Зеландія може допомогти у дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру.

Як повідомляє пресслужба президента, у своєму зверненні Зеленський наголосив, що на сьогодні мінами і боєприпасами, що не розірвалися, забруднено 174 тис. кв. км української території, крім того, мінами забруднено акваторії Чорного та Азовського морів, затоплено сотні вугільних шахт, російськими ударами зруйновано десятки найнебезпечніших підприємств, зокрема хімічних.

"Все це та інші прояви російської екоцидної політики матимуть безпосередні негативні наслідки для мільйонів людей, нашого регіону та сусідніх регіонів... І я закликаю вас розпочати консолідацію миру, зокрема ООН, та на двосторонньому рівні з іншими державами заради восьмого пункту формули задля протидії екоциду", - сказав він.

Як приклад, президент навів успішну спільну реалізацію з ООН і Туреччиною другого пункту української формули миру - "продовольчої безпеки", що передбачає експорт українського зерна за кордон, а також суміжну гуманітарну ініціативу "Grain from Ukraine" для подолання проблеми глобального голоду у світі.

Зеленський також наголосив на готовності країн світу приєднатися і до інших пунктів української формули миру. Зокрема про готовність Нідерландів імплементувати розміщення трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

 

 

Теги: #екологія #розмінування #нова_зеландія

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